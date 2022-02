Fabio Carvalho wciąż na celowniku Liverpoolu

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Fabio Carvalho

Szkoleniowiec Liverpoolu Jurgen Klopp przyznał, że nie interesowanie się takim piłkarzem jak Fabio Carvalho, byłoby szaleństwem. Klub z Anfield Road był bardzo bliski pozyskania 19-letniego gracza Fulham w styczniowym okienku transferowym, ale zabrakło czasu na dopełnienie formalności. Obie strony osiągnęły nawet porozumienie. Liverpool miał zapłacić za Carvalho 8 mln funtów, a piłkarz miał pozostać na Craven Cottage do końca obecnego sezonu.

Klopp nadal myśli o sprowadzeniu Fabio Carvalho

Być może do transferu dojdzie latem

Carvalho odrzucił możliwość przedłużenia kontraktu, jego odejście jest więc przesądzone

Nastolatek może trafić na Anfield Road latem

Pomimo styczniowego niepowodzenia Jurgen Klopp nadal jest mocno zainteresowany pozyskaniem młodego zawodnika. – Oczywiście, że wciąż o nim myślimy. To byłoby szaleństwo, gdybyśmy odpuścili. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość – stwierdził manager The Reds.

W przyszłości oba kluby mogą zostać przy warunkach transferu, które uzgodniły w ostatnim czasie. Dzięki temu uniknięto by sytuacji, w której trybunał musiałby ustalić opłatę wyrównawczą, ponieważ Carvalho nie ma jeszcze 24 lat. Jednak nie ma gwarancji czy tak się stanie. W listopadzie nastolatek odrzucił podpisanie nowej umowy z Fulham, dlatego wydaje się, że w jego przypadku zmiana barw klubowych w niedalekiej przyszłości jest niemal pewna.

Liverpool w 2019 roku sprowadził innego młodzieżowca z Fulham. Wtedy transfer Harveya Elliotta miał kosztować klub z Anfield Road 1,2 mln funta, jednak w związku, iż umowa wymagała ustalenia opłaty wyrównawczej przez trybunał, suma transferu urosła do 4 mln funtów. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu oba klubu również robiły wspólnie interesy. Wtedy Liverpool na Londyn zamienił Harry Wilson, a ekipa z Craven Cottage ostatecznie może zapłacić za piłkarza blisko 12 mln funtów z bonusami.

Carvalho zadebiutował w Fulham we wrześniu 2020 roku, a swojego pierwszego gola w Premier League zdobył w meczu z Southampton w maju zeszłego roku. W obecnym sezonie ma swoim koncie 16 występów na poziomie Championship, w których zaliczył siedem trafień.

