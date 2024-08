Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Martin Zubimendi celem transferowym Liverpoolu

Liverpool pilnie potrzebuje wzmocnień na kilku kluczowych pozycjach. Mimo to kibice The Reds wciąż nie doczekali się żadnych ruchów transferowych podczas letniego okna. Arne Slot, który przejął obowiązki trenera po Jurgenie Kloppie musi radzić sobie w warunkach, które odziedziczył po swoim poprzedniku. Jednak niebawem ta sytuacja może się zmienić, bowiem coraz częściej słychać, iż klub z Anfield Road zamierza uaktywnić się w temacie transferów. Najnowszym celem The Reds został Martin Zubimendi z Realu Sociedad.

Doniesienia o zainteresowaniu Liverpoolu świeżo upieczonym mistrzem Europy przekazał Fabrizio Romano. Zdaniem włoskiego dziennikarza The Reds rozważają uruchomienie klauzuli wykupu, którą Zubimendi ma zapisaną w kontrakcie. Suma odstępnego, o której mowa wynosi 60 milionów euro. W najbliższych dniach zarówno Liverpool, jak i Real Sociedad oraz Martin Zubimendi mają usiąść do rozmów.

Zubimendi w ostatnich miesiącach często był łączony z innym angielskim klubem. Środkowego pomocnika reprezentacji Hiszpanii obserwował Arsenal. Kanonierzy jednak nie zdecydowali się na żadne konkretne ruchy w celu pozyskania zawodnika.

Martin Zubimendi jest wychowankiem Realu Sociedad, w którym występuje od 2016 roku. Łącznie dla klubu z San Sebastian rozegrał 188 spotkań, w których zdobył 8 goli i zanotował 7 asyst.