Khephren Thuram zimą będzie miał do wyboru kilka opcji transferowych. Liverpool chce wyprzedzić rywali w walce o utalentowanego piłkarza i zabezpieczyć środek pola na najbliższe lata.

IMAGO / Norbert Scanella Na zdjęciu: Khephren Thuram

Liverpool zamierza w styczniu sprowadzić na Anfield Road Khephrena Thurama

Francuz zwrócił na siebie uwagę topowych klubów

Negocjację zaczną się od 60 milionów euro

Khephren Thuram na celowniku Liverpoolu

Liverpool mimo letnich wzmocnień w drugiej linii wciąż myśli nad nowymi transferami. Z ostatnich medialnych doniesień wynika, że “The Reds” na szczycie listy życzeń zapisali Khephrena Thurama z Nicei. Francuz jest jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy na rynku transferowym. Wcześniej zainteresowanie młodym piłkarzem płynęło z takich drużyn jak Bayern, Juventus, Inter czy PSG. Aktualny wicelider Ligue 1 zapowiedział, że nie sprzeda swojego kluczowego piłkarza za mniej niż 60 milionów euro.

Urodzony we Włoszech zawodnik do Nicei trafił z Monaco w 2019 roku na zasadzie wolnego transferu. Bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Mimo zaledwie 22 lat zagrał dla “Les Aiglons” 149 spotkań, w których strzelił 8 bramek oraz zanotował 11 asyst. W marcu tego roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Francji. Didier Deschamps wpuścił go na ostatnie minuty w meczu z Holandią. Jego kontrakt z francuskim klubem wygasa w czerwcu 2025 roku.