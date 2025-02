Liverpool wytypował następcę Van Dijka. Jasny cel transferowy

ANP / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Virgil van Dijk

David Hancko obserwowany przez The Reds

Liverpool FC nadal nie przedłużył kontaktu z Virgilem van Dijkiem. Holenderski obrońca latem za darmo może opuścić drużynę, a Arne Slot intensywnie poszukuje nowego środkowego obrońcy. Na celowniku The Reds znajduje się David Hancko, który świetnie spisuje się w barwach Feyenoordu Rotterdam.

Słowak jest doskonale znany holenderskiemu menedżerowi, ponieważ to właśnie pod jego wodzą 27-latek rozwinął się w solidnego obrońcę w Eredivisie. Hancko imponuje nie tylko solidnością w obronie, ale także wszechstronnością i pewnością w rozgrywaniu piłki, co czyni go idealnym kandydatem do zastąpienia Van Dijka. Dzięki doświadczeniu zdobytemu na najwyższym poziomie mógłby wnieść do Liverpoolu wysoką jakość.

Mimo zainteresowania ze strony The Reds, Chelsea i Tottenham Hotspur również bacznie przyglądały się Hancko już w styczniu. The Blues mogą szczególnie naciskać na ten transfer, biorąc pod uwagę ich problemy w obronie i fakt, że Wesley Fofana zmaga się z częstymi kontuzjami. Dodajmy, że Hancko jest związany umową do końca czerwca 2027 roku. W obecnym sezonie strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty w 30 meczach na wszystkich frontach.