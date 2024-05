Liverpool rusza po gwiazdę za 100 milionów euro. Real rezygnuje

Real Madryt i Liverpool to kluby, które brały udział w wyścigu o transfer Antonio Silvy. Jak informuje Defensa Central, Królewscy rezygnują z walki.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Antonio Silva

Real Madryt nie chce Antonio Silvy. Liverpool wciąż zainteresowany

Real Madryt to klub, który bardzo uważnie podchodzi do swoich wydatków, a przynajmniej tak to wygląda w ostatnich latach. Po nieudanym transferze Edena Hazarda może upłynąć sporo czasu, zanim Florentino Perez ponownie wyda stumilionową kwotę na pozyskanie nowego gracza.

Jak informuje serwis Defensa Central, Królewscy wycofali się z wyścigu o podpis Antonio Silvy. Benfica zażądała za swojego środkowego obrońcę aż 100 milionów euro, co według Realu jest zdecydowanie za wysoką ceną.

Okazuje się, że tak wysokie oczekiwania nie wpływają na zaangażowanie Liverpoolu. Według najnowszych informacji The Reds są zdeterminowani na pozyskanie defensora i mogą zapłacić wspomnianą kwotę. Dla klubu z Anfield byłby to idealny następca odchodzącego Joela Matipa.

To bez wątpienia dobra wiadomość dla Arne Slota, który obejmie Liverpool i na starcie zyskałby ciekawą opcję w defensywie. Jednak pełnego rozwoju sytuacji można się spodziewać już po Euro 2024.

Antonio Silva jest wyceniany przez Transfermarkt na 45 milionów euro. Portugalczyk uchodzi za wielki talent i w przyszłości może stać się jednym z czołowych środkowych obrońców świata. W sezonie 2023/2024 20-latek rozegrał aż 50 meczów, nie odnosząc żadnej kontuzji. Stan zdrowia Silvy to kolejny poważny argument, który może skłonić wielkie kluby do zapłacenia zawrotnej kwoty 100 milionów euro.

