Na zdjęciu: Fabio Carvalho

Liverpool FC oficjalnie poinformował o kupnie Fabio Carvalho. Fulham dostanie za swojego pomocnika do dziesięciu milionów euro, a Portugalczyk podpisał pięcioletni kontrakt. Będzie występował z numerem 28 na koszulce.

Fabio Carvalho oficjalnie został zaprezentowany jako zawodnik Liverpoolu

Fulham zarobiło na nim około sześć milionów euro kwoty podstawowej. Wraz z bonusami może ona wzrosnąć do dziesięciu milionów

The Reds nie zamierzają wypożyczać 19-latka. Spędzi najbliższy sezon w pierwszej drużynie i występować będzie z numerem 28 na plecach

“Kiedy Liverpool się tobą interesuje, musisz tam trafić”

Liverpool FC już w maju poinformował o zatrudnieniu Fabio Carvalho. Młody Portugalczyk miał wielki udział w spektakularnym sezonie Fulham, zakończonym awansem do Premier League. Pomocnik dowodził drugą linią londyńskiego zespołu, a The Reds nie pozostali ślepi na wyczyny młodzieżowego reprezentanta kraju. Dlatego też szybko zapewnili sobie jego usługi, ale dopiero w niedzielę oficjalnie zaprezentowali go jako nowego gracza.

– To niesamowite uczucie, być w jednym z największych, o ile nie największym, klubie na świecie. Jestem zwyczajnie szczęśliwy, że tu jestem. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia tej przygody. Gdy raz usłyszysz, że Liverpool jest tobą zainteresowany, masz w głowie tylko jedną myśl. Musisz tam dołączyć i próbować wejść do drużyny. Mam nadzieję, że osiągnę tu naprawdę wiele. Rozmawiałem z każdym, w tym z menedżerem. Wszystko wydaje się bardzo naturalne. Wtedy znacznie łatwiej podjąć decyzję – powiedział Portugalczyk w pierwszej wypowiedzi w roli piłkarza The Reds.

🔴 𝗖𝗔𝗥𝗩𝗔𝗟𝗛𝗢 𝟮𝟴 🔴 — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2022

Fulham otrzyma za 19-latka sześć milionów euro kwoty podstawowej. Wraz z bonusami może ona wzrosnąć do dziesięciu milionów. To okazyjna cena, jak na talent tej kategorii.

W minionym sezonie Carvalho rozegrał 38 spotkań dla Fulham we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 11 bramek i osiem asyst.

