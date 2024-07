Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Marc Guehi przejdzie do Liverpoolu? Trwają negocjacje

Joel Matip rozstał się z Liverpoolem, a przyszłość Virgila van Dijka stoi pod znakiem zapytania. To oznacza, że włodarze The Reds w letnim oknie transferowym są zmuszeni do pozyskania nowego stopera. Z przeprowadzką na Anfield Road w ostatnich dniach łączony był Goncalo Inacio, ale to niejedyne nazwisko będące w notesie działaczy z Merseyside.

Jak ujawnił Fabrizio Romano w swoim programie “Playback Live”, Liverpool rozpoczął bowiem rozmowy z Crystal Palace w sprawie ewentualnego transferu Marca Guehiego. 24-letniego obrońcę na swoim radarze ma również między innymi Arsenal i kilka innych klubów, więc władze Czerwonych muszą liczyć się ze sporą konkurencją w walce o podpis piłkarza.

Szesnastokrotny reprezentant Anglii był podstawowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Garetha Southgate’a na zakończonych wczoraj mistrzostwach Europy 2024. Przypomnijmy, że Synowie Albionu dotarli do finału, ale tam musieli uznać wyższość Hiszpanów (1:2). Marc Guehi ma za sobą świetny turniej, co nie uchodzi uwadze gigantów.

Defensor, który posiada iworyjskie korzenie, z powodzeniem występuje w barwach zespołu popularnych Orłów od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park za niespełna 23,5 miliona euro z Chelsea. Gwiazdor Crystal Palace właśnie w akademii The Blues stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Umowa zawodnika z obecną drużyną obowiązuje do 2026 roku.