PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Angielskie media donoszą, że Liverpool dołączył do walki o Roberta Lewandowskiego. Dla Polaka byłaby to szansa na ponowne spotkanie się z Juergenem Kloppem. Obaj panowie z wielkimi sukcesami współpracowali w Borussii Dortmund w latach 2010-2014.

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium pozostaje niepewna

Portal Fichajes, cytowany przez Goal.com donosi, że do wyścigu o podpis Polaka dołączył Liverpool FC

Dla snajpera byłaby to okazja do nawiązania ponownej współpracy z Juergenem Kloppem. Pod jego wodzą Polak zdobył dwa mistrzostwa Bundesligi, a także Puchar i Superpuchar Niemiec

Lewy sprawdzi swoje siły w Premier League? Klopp otwiera drzwi przed dawnym podopiecznym

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium pozostaje niejasna. Według licznych doniesień, Polak wymaga od Die Roten nowej, lukratywnej umowy, jaką klub ma przedstawić mu do końca bieżącego sezonu. Z tygodnia na tydzień pojawiają się nowe doniesienia, łączące kapitana reprezentacji Polski z przenosinami. 33-latek pojawił się na okładce wielkiego hiszpańskiego dziennika, który sugerował transfer do Realu Madryt. Sprowadzeniem Polaka interesować się ma ponoć nawet Barcelona, a w grze pozostaje też Manchester United.

W poniedziałek portal Fichajes poinformował, że do wyścigu dołączył kolejny zespół. I ma on w rękawie prawdziwego asa.

Mowa bowiem o Liverpoolu. Juergen Klopp kontynuuje odświeżanie swojej linii ofensywnej, w której ostatnio prym wiodą Diogo Jota i Luiz Diaz. Latem prawdopodobnie z Anfield Road pożegna się Roberto Firmino, więc w kadrze znalazłoby się miejsce dla “dziewiątki”. Perspektywa przenosin nad rzekę Mersey może być dla Lewandowskiego kusząca. W końcu to właśnie Klopp wprowadził polskiego napastnika do elitarnej piłki, prowadząc go w Borussii Dortmund w latach 2010-2014. W tym czasie Lewy zdobył dwa mistrzostwa Bundesligi, Puchar i Superpuchar Niemiec, wystąpił też w swoim pierwszym finale Ligi Mistrzów.

33-latek kontynuuje swoją wyborną formę strzelecką. W 37 spotkaniach tego sezonu zdobył aż 45 bramek. Portal Transfermarkt wycenia go na 50 milionów euro.

Czytaj więcej: Nagelsmann domaga się nowej umowy dla Lewandowskiego.

Freiburg Bayern Monachium 7.25 5.00 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 19:22 .

Freiburg Bayern Monachium 7.25 5.00 1.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 19:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin