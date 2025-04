Liverpool pewny tego transferu. Nowy napastnik ma dołączyć do Slota

Liverpool jest pewny, że uda mu się pozyskać Alexandra Isaka z Newcastle w letnim okienku transferowym, i nawet to pomimo zainteresowania Barcelony oraz Arsenalu, o czym donosi "Rousing the Kop".

Źródło: Rousing the Kop

Liverpool pewny pozyskania Alexandra Isaka

Liverpool po sezonie najprawdopodobniej przejdzie spore zmiany, choć mniejsze, niż jeszcze jakiś czas temu się wydawało. Według najnowszych doniesień blisko przedłużenia swoich kontraktów są dwaj kluczowi zawodnicy The Reds, a więc Virgil van Dijk oraz Mohamed Salah. Z tego też powodu potrzeby transferowe zespołu Arne Slota się zmniejszają.

Nie jest nadal jednak tajemnicą, że po sezonie z klubem pożegnają się najpewniej Luis Diaz oraz Darwin Nunez, a to z kolei powoduje, że władze klubu z Anfield Road muszą szukać nowego napastnika. Według informacji przekazanych przez “Rousing the Kop”, Liverpool jest pewny, że uda mu się pozyskać Alexandra Isaka z Newcastle United. Udać ma się to nawet pomimo zainteresowania ze strony Arsenalu oraz Barcelony.

Alexander Isak w tym sezonie rozegrał dla Newcastle United 35 spotkań, w których zdobył 24 gole oraz zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Szwecji na 100 milionów euro, a jego obecna umowa z zespołem Srok wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku. 25-latek to obecnie czołowy strzelec angielskiej Premier League.

