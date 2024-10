Ulrik Pedersen / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Liverpool, Manchester United i Arsenal interesują się Benjaminem Sesko

Benjamin Sesko nie może narzekać na brak zainteresowania. Zawodnik RB Lipsk od miesięcy znajduje się na liście życzeń wielu piłkarskich gigantów. Reprezentant Słowenii nadal występuje na niemieckich boiskach, a co dla niego najważniejsze, wciąż udowadnia, że jest topowym graczem w Europie na swojej pozycji. Niewykluczone, że już zimą dojdzie do hitu transferowego z udziałem 21-latka.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w styczniu Benjamin Sesko może zmienić barwy klubowe. Słoweńska gwiazda znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru United, Liverpoolu oraz Arsenalu. To właśnie tych trzech gigantów już zimą mogą stoczyć walkę o podpis zawodnika RB Lipsk.

Warto zaznaczyć, że już przed sezonem Benjamin Sesko mógł trafić do jednego z tych trzech klubów. 21-letni napastnik bowiem znajdował się na szczycie listy życzeń Manchesteru United. Finalnie do przeprowadzki Słoweńca na Old Trafford nie doszło, a wtedy Anglicy postanowili zarzucić sieć na Joshuę Zirkzee, którego ostatecznie udało się sprowadzić.

Benjamin Sesko w obecnym sezonie jest w niezwykle wysokiej formie. 21-latek dotychczas rozegrał dziewięć spotkań w koszulce RB Lipsk. W tym czasie udało mu się sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.