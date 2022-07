PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham będzie jednym z największych celów europejskich gigantów latem 2023 roku. Liverpool chce zyskać przewagę nad Realem Madryt i już skontaktował się z Borussią Dortmund.

Borussia Dortmund zapowiedziała już, że nie sprzeda Jude’a Bellinghama tego lata

Za rok ceną wywoławczą za pomocnika będzie kwota stu milionów euro

19-latka obserwuje cała Europa, ale wśród faworytów do podpisania z nim kontraktu wymienia się Real Madryt i Liverpool

Liverpool już myśli o sezonie 2023/2024 i kontaktował się z BVB ws. Bellinghama

Jude Bellingham to wielka nadzieja angielskiej piłki i jeden z głównych kandydatów do sięgnięcia po nagrodę Golden Boy. Pomocnik już w wieku nastoletnim decyduje o grze drugiej linii Borussii Dortmund i jest etatowym reprezentantem Anglii.

Niemiecki klub zapowiedział już, że nie pozwolą 19-latkowi odejść tego lata. Drużynę opuściła już jedna wielka gwiazda – Erling Haaland – i na tym koniec. Taka deklaracja zrodziła plotki, wedle których BVB będzie skłonne pożegnać się z Bellinghamem za rok. Niemieckie media twierdzą, że klub zamierza zbić na swoim podopiecznym fortunę. Licytacja o jego usługi rozpocznie się od kwoty stu milionów euro i wezmą w niej udział wszyscy możni Europy.

Liverpool chce uprzedzić konkurencję. The Reds już kontaktowali się z Borussią, by ustalić wstępne warunki transakcji. Głównym przeciwnikiem Anglików będzie Real Madryt. Królewscy ostrzą sobie zęby na 19-latka, w którym widzą naturalnego następcę Luki Modricia. W skarbcu zostało sporo złota zaoszczędzonego na poczet kontraktu Kyliana Mbappe, więc za rok może dojść do naprawdę interesujących negocjacji.

Bellingham w minionym sezonie rozegrał 44 mecze we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i 14 asyst.

