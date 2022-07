PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Atletico Madryt nie może pozwolić sobie na sprowadzenie Cristiano Ronaldo. Choć Diego Simeone darzy Portugalczyka wielką estymą, Rojiblancos są skrępowani przez swoją sytuację finansową.

Cristiano Ronaldo chce odejść do drużyny walczącej o Ligę Mistrzów

Pojawiły się doniesienia o jego negocjacjach z Atletico

Madrytczycy nie są jednak w stanie zagwarantować 37-latkowi odpowiedniej pensji

Atletico nie stać na zakontraktowanie Ronaldo

Przyszłość Cristiano Ronaldo pozostaje niepewna. Portugalczyk nosi się z odejściem z Manchesteru United. Chce ostatnie lata kariery na wysokim poziomie spędzić w Lidze Mistrzów, w zespole rywalizującym o trofea. Chociaż Erik ten Hag raz za razem podkreśla, że nie zamierza sprzedawać 37-latka, doniesienia nie ustały.

Problem polega na tym, że pięciokrotnemu zdobywcy Złotej Piłki kończą się opcje. Upadł temat przenosin do Chelsea czy Bayernu Monachium, jego kandydatury nie rozważają też w Paryżu. Ostatnio media informowały o możliwym transferze do Atletico Madryt.

Gdy się nad tym dłużej zastanowić, nie jest to tak szalony pomysł. Agent Ronaldo, Jorge Mendes, ma świetne relacje z Rojiblancos i samym prezesem klubu. Ponadto Diego Simeone uwielbia napastnika Czerwonych Diabłów. Ma też doświadczenie w dopasowywaniu zespołu do gry ze skutecznym, acz rzadko pracującym w defensywie napastnikiem. Madrytczycy mają jednak problemy finansowe. Najlepiej obrazuje to fakt, że do tej pory nie udało im się sprowadzić Nahuela Moliny. Prawy obrońca Udinese to wymarzone wzmocnienie “Cholo”, ale klub jest pętany przez zasady La Ligi i Javiera Tebasa.

Na klubowych korytarzach kwestia CR7 jest głośno dyskutowana, ale i puentowana wymownym “to niemożliwe”. Zawodnik, który w Premier League inkasuje niemal 30 milionów euro za sezon musiałby zredukować swoją pensję o grubo ponad połowę. Trudno tego spodziewać się po tak ambitnym piłkarzu, jak Portugalczyk.

Ronaldo w minionym sezonie rozegrał 38 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich 24 bramki i trzy asysty.

