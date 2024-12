Liverpool zaczyna rozglądać się za następcą Darwina Nuneza. Jak się okazuje, trop The Reds prowadzi do Premier League. Na ich celowniku znalazł się Joao Pedro z Brighton & Hove Albion - donosi dziennikarz Francois Plateau.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool już w styczniu pozyska Joao Pedro?

Liverpool już w styczniowym okienku transferowym chce wzmocnić pozycję napastnika. The Reds w obecnym sezonie prezentują znakomity futbol, ale ich największy problem jest na środku ataku. Darwin Nunez wciąż poszukuje odpowiedniej formy, a działacze z Anfield Road przestali być cierpliwi. Już zimą chcą pozyskać zawodnika, który wejdzie w buty Urugwajczyka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nowe informacje transferowe z obozu Liverpoolu przekazał Francois Plateau. Francuski dziennikarz dotarł do bardzo ciekawych informacji. Otóż The Reds znaleźli odpowiedniego kandydata do wzmocnienia ofensywy w Premier League. W kręgu zainteresowań zespołu z Anfield Road znalazł się Joao Pedro, który na co dzień reprezentuje barwy Brighton & Hove Albion.

Joao Pedro jest wszechstronnym zawodnikiem, który może grać również na skrzydle. I to właśnie bierze pod uwagę Liverpool. Brazylijczyk mógłby odciążyć Mohameda Salaha czy Luisa Diaza. Jednak The Reds widzą zawodnika Mew jako nominalną dziewiątkę.

W obecnym sezonie Joao Pedro rozegrał osiem spotkań w koszulce Brighton & Hove Albion. Brazylijczyk może się pochwalić świetnymi statystykami. Udało mu się bowiem w tym czasie zgromadzić na swoim koncie cztery trafienia, a także trzy asysty.