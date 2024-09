Liverpool zainteresowany defensorem włoskiego giganta

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bremer na celowniku The Reds

Virgil van Dijk ma ważny kontrakt z Liverpoolem do końca bieżącego sezonu, stąd też klub szuka na rynku transferowym ewentualnego następny holenderskiego obrońcy. 33-latek jest w kręgu zainteresowań klubów z Arabii Saudyjskiej. Filar defensywy The Reds nieuchronnie zbliża się do końca swojej kariery na najwyższym poziomie.

Anglicy według doniesień serwisu “Fichajes” zerkają w kierunku Gleisona Bremera. Brazylijczyk jest postrzegany przez Liverpoolu jako potencjalny następca Virgila van Dijk. Transfer do utytułowanego klubu byłby dla zawodnika kuszącą perspektywą. Gra w jednym z czołowych angielskich klubów zapewniłaby mu możliwość walki o najważniejsze trofea.

Bremer wyróżnia się umiejętnością rozgrywania piłki, co idealnie wpasowałoby się w styl gry zespołu Arne Slota. Mimo to, transfer Brazylijczyka z Juventusu nie będzie łatwym zadaniem. Włoski klub w sierpniu przedłużył kontrakt 27-latkiem do 30 czerwca 2029 roku. Do ekipy z Allianz Stadium trafił latem 2022 roku za prawie 47 milionów euro z Torino.