Federico Chiesa może w tym miesiącu zmienić klub. TuttoMercato daje do zrozumienia, że możliwy jest powrót Włoch do jego byłego zespołu. Nie chodzi tym razem o Juventus.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Fiorentiny

Fiorentina staje się faworytem do pozyskania Chiesy

Federico Chiesa kilka miesięcy temu trafił z Juventusu do Liverpoolu. Nie była to jednak udana przeprowadzka do Włoch. W związku z tym nie brakuje wieści na temat zmiany barw klubowych przez gracza. Wieści na ten temat przekazał serwis TuttoMercato.

Źródło podaje, że Fiorentina na dzisiaj wydaje się najbardziej prawdopodobnym kierunkiem na transfer z udziałem Chiesy. Mimo że kilka klubów z Serie A wykazało zainteresowanie graczem, to jednak Toskańczycy są już na tym etapie, że prowadzą rozmowy w sprawie ponownego włączenia zawodnika do zespołu.

Fioletowi wychodzą z założenia, że potrzebują wzmocnienia ofensywnego, co ma w założeniu pomóc wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W tego typu plan wydaje się, że idealnie pasuje właśnie Chiesa. Nadchodzące tygodnie będą najpewniej kluczowe w kontekście przyszłości piłkarza.

27-letni piłkarz jest dzisiaj wyceniany na 22 miliony euro. Chiesa to 51-krotny reprezentant Włoch trafił do Liverpoolu z Juventusu za 12 milionów euro, co miało miejsce w sierpniu minionego roku. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do 2028 roku. W tym sezonie Chiesa rozegrał jak na razie cztery spotkania, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich jedną asystę.

