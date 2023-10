IMAGO / Odyssey Na zdjęciu: Goncalo Inacio

Inacio stworzy duet z van Dijkiem? Liverpool w wyścigu po stopera

Liverpool od dłuższego czasu poszukuje stałego partnera dla Virgila van Dijka. Choć Juergen Klopp potrafił wprowadzić na wysoki poziom Joela Matipa czy Joe Gomeza, żaden z nich na stałe nie stworzył duetu z holenderskim liderem drużyny.

Już ubiegłego lata The Reds pytali o Goncalo Inacio. Wówczas, jednak, Sporting nie był skłonny negocjować, ani z Liverpoolem, ani z Manchesterem United. Oba angielskie kluby wolały też poczekać i zobaczyć, jak 22-latek będzie prezentować się w dłuższej perspektywie. Jego forma w tym sezonie również imponuje. Jak informują dziennikarze Goal.com, wysłannicy The Reds śledzili też występ Inacio w reprezentacji Portugalii, gdzie partnerował Rubenowi Diasowi w starciu z Bośnią. Bild donosi też, że z wyścigu po piłkarza odpadł Manchester United. To sprawia, że Liverpool prowadzi w wyścigu o jego podpis. W umowie Portugalczyka znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 49 milionów euro. To z pewnością kwota znajdująca się w zasięgu klubu znad Mersey.

Inacio rozegrał w tym sezonie 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Sportingu.

