Liverpool dostał zielone światło na transfer. Slot zyska gwiazdę

Martin Zubimendi wkrótce ma zasilić Liverpool. Jak informuje The Athletic, piłkarz dał zielone światło na transfer do klubu Premier League.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Martin Zubimendi dał zielone światło na transfer do Liverpoolu

Liverpool intensywnie działa na rynku transferowym, aby przygotować kadrę na sezon 2024/2025. Do tej pory The Reds nie sfinalizowali żadnego ruchu, ale według przesłanek medialnych zmieni się to już w najbliższych dniach. David Ornstein z The Athletic przekazał, że Martin Zubimendi wyraził chęć przenosin na Anfield.

Z kolei baskijska gazeta “Noticias de Gipuzkoa” dotarła do informacji, które świadczą o konkretnych działaniach Liverpoolu. Według opublikowanego raportu władze The Reds są gotowe na aktywowanie klauzuli wynoszącej 60 milionów euro. Co ważne, wpłata tej kwoty nie wymaga negocjacji z Realem Sociedad.

Dziennikarze porównują Martina Zubimendiego do Xabiego Alonso. Aktualny trener Bayeru Leverkusen w 2004 roku przeszedł identyczną drogę, zamieniając Real Sociedad na Liverpool. Jak się później okazało, było to doskonałe posunięcie ze strony ówczesnych działaczy klubu z Anfield.

Zubimendi to ukształtowany piłkarz, który w poprzednich miesiącach wzbudził zainteresowanie wielu uznanych klubów. Wychowanek Realu Sociedad w sezonie 2023/2024 zaliczył 45 meczów, notując w nich cztery gole oraz asystę. Następnie pojechał z reprezentacją Hiszpanii na Euro 2024. Na europejskim czempionacie sięgnął po złoty medal, występując w finale przez 45 minut.

Oczywiście transfer nadal nie jest oficjalny, ale Arne Slot może być powoli zadowolony z takiego obrotu spraw. Dodatkowa solidna opcja w linii pomocy z pewnością przyda się Holendrowi.

