Liverpool dołączy do walki o gwiazdę Aston Villi

Jak donoszą angielskie media, Liverpool włączy się do wyścigu o podpis Jacka Grealisha. Aston Villa postara się jednak utrzymać go u siebie co najmniej do końca sezonu.

Kapitan Aston Villi jest jednym z najbardziej rozchwytywanych pomocników Premier League. Łączy boiskową zadziorność z fenomenalną techniką i wizją gry. Nic dziwnego, że 25-latka chcą u siebie największe krajowe firmy.

Dotychczas doniesienia prasowe łączyły Grealisha głównie z którymś z klubów z Manchesteru. Dla Czerwonych Diabłów mógłby być alternatywą dla Paula Pogby, który prawdopodobnie niebawem opuści Old Trafford. Fanem talentu Anglika jest także Pep Guardiola, który wysoce ceni sobie technikę w drugiej linii.

Jak jednak donosi The Mirror, do walki o 25-latka ma zamiar dołączyć także Liverpool. Ewentualne sprowadzenie kapitana Aston Villi zależeć będzie jednak od tego, czy w zespole pozostanie Georginio Wijnaldum.

Jack Grealish długo walczył o uznanie na angielskich boiskach. Sporo w tym jego winy, bo za młodu regularnie brał udział w skandalach. Odkąd jednak wrócił z Aston Villą do Premier League, jest uznawany za jednego z najlepszych pomocników w lidze. The Villains udało się utrzymać swojego wychowanka po utrzymaniu w zeszłym sezonie, ale wszystko wskazuje na to, że kampania 2020/2021 będzie ostatnią dla Grealisha na Villa Park. W tym sezonie Anglik zanotował 6 bramek i 7 asyst w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego wartość transferowa wyceniana jest na 50 milionów euro według Transfermarkt, ale chętny, by sprowadzić pomocnika do siebie musi liczyć się z wydatkiem rzędu 80-100 milionów.