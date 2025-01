Liverpool rozważa wypożyczenie pomocnika. Dwa kluby chcą Anglika

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Harvey Elliott zostanie wypożyczony

FC Liverpool jest liderem Premier League z jedną porażką na koncie. Arne Slot rzadko wykorzystuje Harveya Elliotta, który na boiskach angielskiej ligi spędził zaledwie 43 minuty. Na listę strzelców wpisał się jedynie w Pucharze Ligi Angielskiej. Okazuje się, że wychowanek Fulham znalazł się na celowniku dwóch europejskich klubów.

Brighton & Hove Albion oraz Borussia Dortmund. wyraziły zainteresowanie wypożyczeniem 21-letniego zawodnika już w zimowym oknie transferowym. W The Reds cenią umiejętności środkowego pomocnika, ale na ten moment idealnym rozwiązaniem wydaje się rozstanie na pół roku. Klub z Anfield Road zdaje sobie sprawę, że taki ruch może przynieść korzyści piłkarzowi i znajdzie miejsce do regularnych występów.

Elliot do Liverpoolu dołączył w 2019 roku, a w sezonie 2020/2021 został wypożyczony do Blackburn Rovers. Wówczas na drugim poziomie rozgrywkowym łącznie zanotował siedem bramek i 11 asyst. W rozwoju zawodnika na przeszkodzie stanęła kontuzja stawu skokowego. W reprezentacji Anglii do lat 20 rozegrał strzelił osiem goli w 20 potyczkach.