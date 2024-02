Liverpool FC już szykuje się do letniej rewolucji, w której ważnym czynnikiem może być odejście Mohameda Salaha. The Reds wytypowali już wymarzonego następcę Egipcjanina, ale o jego sprowadzenie wcale nie będzie łatwo. Będą bowiem musieli o niego rywalizować z Realem Madryt.

Media przekonują, że w letnim okienku transferowym Mohamed Salah poszuka możliwości odejścia z Liverpoolu FC

The Reds zamierzają wówczas zwrócić się ku Takefusie Kubo

Real Madryt ma jednak prawo wyrównać każdą ofertę, złożoną Realowi Sociedad za Japończyka

Gwiazda La Ligi na celowniku Liverpoolu. O transfer nie będzie jednak wcale łatwo

Wszystko wskazuje na to, że przed dyrektorami Liverpoolu FC niezwykle intensywne lato. Najważniejszą kwestią będzie znalezienie odpowiedniego następcy Juergena Kloppa. Inną sprawą jest to, iż odejście niemieckiego szkoleniowca może doprowadzić do exodusu gwiazd. Angielskie media przekonują, że to właśnie Klopp był głównym faktorem, który wpłynął na to, że Mohamed Salah pozostał w tym sezonie na Anfield Road. Twierdzą też, że za kilka miesięcy reprezentant Egiptu poszuka sobie nowego wyzwania.

Trudno się dziwić, że takie informacje wprawiają fanów – i włodarzy – klubu znad Mersey w popłoch. Mowa bowiem o napastniku, który zdefiniował epokę nad Mersey. Jak informuje Defensa Central, Anglicy znaleźli już idealnego następcę Salaha.

Mowa tu o Takefusie Kubo. Reprezentant Japonii rozgrywa drugi z rzędu świetny sezon w barwach Realu Sociedad. Niedawno przedłużył kontrakt z klubem z Kraju Basków, a klauzula odstępnego w nim zawarta wynosi 60 milionów euro. Sama kwota może odstraszyć Liverpool, a to nie jedyny potencjalny problem. Real Madryt ma bowiem prawo wyrównać każdą ofertę, która spłynie do San Sebastian za 22-latka. Florentino Perez zadbał o to, sprzedając podopiecznego latem 2022 roku.

Kubo rozegrał w tym sezonie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich siedem bramek i cztery asysty.

