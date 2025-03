Liverpool chce bocznego obrońcę. Piłkarz uchylił rąbka tajemnicy

Liverpool chce latem pozyskać lewego obrońcę. Jak podaje "Football Insider", Milos Kerkez z Bournemouth wyraził chęć dołączenia do The Reds

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Milos Kerkez chce dołączyć do Liverpoolu

Liverpool FC już zaczyna przygotowania do letniego okna transferowego, a wzmocnienie pozycji lewego obrońcy staje się jednym z głównych priorytetów. Choć Andy Robertson jest filarem defensywy The Reds od lat, obawy o jego dalszą przyszłość skłoniły klub do poszukiwania nowych opcji.

Na liście życzeń Arne Slota znajduje się Milos Kerkez, który sprawia świetne wrażenie w barwach Bournemouth. 21-letni reprezentant Węgier przyciągnął uwagę czołowych klubów Premier League. W najnowszym raporcie “Football Insider” ujawniono, że Kerkez wyjawił swoim bliskim, że pragnie opuścić The Cherries i dołączyć do The Reds. Co więcej, klub z Anfield Road już rozpoczął wstępne rozmowy z przedstawicielami zawodnika.

Zachętą do przenosin Kerkeza do Liverpoolu mogą być także jego bliskie relacje z kolegą z reprezentacji Węgier, a więc Dominikiem Szoboszlaiem. Niedawno opublikowane przez Kerkeza zdjęcie z pomocnikiem wielu uznało za możliwą wskazówkę transferową, co jeszcze bardziej podsyciło spekulacje.

Dodajmy, że węgierski piłkarz trafił do Bournemouth latem 2023 roku z AZ Alkmaar za blisko 18 mln euro. W bieżącym sezonie Kerkez rozegrał 32 mecze. Dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i dołożył pięć asyst.