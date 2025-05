Liverpool chce pozyskać Kounde. Gwiazdor złożył deklarację

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Kounde zostaje w Barcelonie

Choć letnie okienko transferowe jeszcze się nie otworzyło, na rynku transferowym już zaczynają się pierwsze ruchy. Jednym z największych bohaterów w nadchodzących tygodniach może być Trent Alexander-Arnold, który właśnie ogłosił, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca kontraktu z Liverpoolem. Wszystko wskazuje na to, że Anglik przeniesie się do Realu Madryt. Z kolei The Reds muszą szukać następcy prawego obrońcy.

Jednym z nazwisk, jakie pojawiło się na liście życzeń szkoleniowca Arne Slota, jest Jules Kounde. Francuz jest jednym z najważniejszych zawodników Barcelony. Liverpool szybko otrzymał jednak zdecydowaną odpowiedź. Kounde odrzucił oferty z Anglii.

Otoczenie 26-latka podkreśla, że piłkarz nie zamierza opuszczać Barcelony, gdzie czuje się doceniany i ma ważną rolę w zespole Hansiego Flicka. Defensor definitywnie odrzucił możliwość odejścia z klubu podczas letniego okienka transferowego.

Choć Liverpool jest gotowy na przeprowadzenie dużego transferu, żeby pozyskać godnego następcę Alexandra-Arnolda, przekonanie gwiazdy Blaugrany jest w zasadzie niemożliwe.

Francuz ma kontrakt ważny do 2027 roku oraz bardzo wysoką klauzulę wykupu. Natomiast sam zawodnik od razu wyraził, że nie jest zainteresowany przenosinami do Premier League. Były zawodnik Sevilli chce walczyć o trofea z Dumą Katalonii.

