Pablo Barrios to kandydat Liverpoolu do wzmocnienia środka pola. Atletico Madryt niechętnie pozbędzie się Hiszpana. W jego umowie zapisana jest wielka klauzula wykupu.

Liverpool walczy o Barriosa. Wielkie pieniądze w grze

Liverpool w trakcie letniego okienka był zdeterminowany, aby wzmocnić druga linię. Zabiegał o Martina Zubimendiego, a transfer zdawał się być przesądzony. Na finiszu pomocnik Realu Sociedad postanowił jednak odrzucić ofertę, pozostając w obecnej ekipie. Arne Slot został zmuszony, aby na pozycji defensywnego pomocnika ustawić Ryana Gravenbercha, który do tej pory grał wyżej. Manewr ten okazał się bardzo udany, ale na Anfield wciąż uważają, że w środku pola brakuje głębi, więc nowy pomocnik byłby przywitany z otwartymi ramionami.

Kandydatów nie brakuje. Jednym z nich jest Orkun Kokcu, którego w przeszłości Slot miał już okazję prowadzić. Obecnie Turek reprezentuje barwy Benfiki. Nieco bardziej ambitnym ruchem zdaje się być potencjalny transfer Pablo Barriosa. 21-latek to ważny gracz wyjściowej jedenastki Atletico Madryt i duży talent na skalę światową. Liverpool ma świadomość, że sprowadzenie Hiszpana wiązałoby się z olbrzymim wydatkiem.

“Fichajes” informuje, że The Reds są gotowi zaoferować za niego 50 milionów euro. Ta kwota najprawdopodobniej nie wystarczy, gdyż Atletico Madryt niespecjalnie chce się z nim rozstawać. Aby przekonać Los Rojiblancos do sprzedaży, trzeba będzie zaproponować więcej. Liverpool może także ominąć negocjacje z Atletico, aktywując klauzulę uwzględnioną w kontrakcie Barriosa. Będzie to jednak wydatek rzędu 100 milionów euro.