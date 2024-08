Liverpool pod koniec okna transferowego może sięgnąć po nowego bramkarza. Z informacji portalu Relevo wynika, że Giorgi Mamardaszwili może trafić z Valencii do Premier League.

Giorgi Mamrdaszwili na celowniku Liverpoolu

Liverpool, choć do zakończenia okna transferowego pozostało niewiele ponad dwa tygodnie, wciąż nie przeprowadził żadnych transferów. W ostatnich dniach wszystko wskazywało na to, że Martin Zubimendi trafi na Anfield Road, lecz temat nieoczekiwanie upadł.

Aktualnie po fiasku w negocjacjach z mistrzem europy Liverpool skupia się na transferze innego zawodnika, który błysnął na Euro 2024. Z informacji portalu Relevo wynika, że Giorgi Mamardaszwili znajduje się pod lupą The Reds. Co więcej, angielski klub poważnie myśli nad złożeniem oferty za reprezentanta Gruzji. Kwota transferu miałaby wynieść ok. 30 milionów euro, a bramkarz zostałby w Valencii na zasadzie wypożyczenia w sezonie 2024/2025.

Według hiszpańskiego źródła golkiper jest otwarty na takie rozwiązanie. Choć ostateczna decyzja nie została podjęta, to trwają rozmowy pomiędzy Liverpoolem i Valencią. Jak sugeruje Fabrizio Romano w temacie transakcji piłka jest po stronie klubu z Anglii. Obecnie niepodważalne miejsce między słupkami ma reprezentant Brazylii – Alisson.

Giorgi Mamardaszwili był jedną z rewelacji Euro 2024. Gruziński bramkarz błyszczał w fazie grupowej oraz w spotkaniu 1/8 finału z reprezentacją Hiszpanii. Łącznie podczas turnieju na Starym Kontynencie w czterech meczach aż 29 razy udanie interweniował.

Gruzin do obecnego klubu, czyli Valencii trafił latem 2021 roku z Dinamo Tbilisi za ok. milion euro. W barwach Nietoperzy rozegrał 100 spotkań, w których 31 razy zachował czyste konto. Obecna umowa z hiszpańskim klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.