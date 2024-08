Martin Zubimendi odrzucił Liverpool i zostanie w Realu Sociedad. Jak poinformował serwis Relevo, piłkarz przekazał decyzję władzom The Reds.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi i Arne Slot

Martin Zubimendi powiedział “nie” Liverpoolowi

W ostatnich dniach Liverpool intensywnie pracował nad transferem Martina Zubimendiego. Pomocnik Realu Sociedad wzbudził duże zainteresowanie na rynku transferowym, dzięki udanym występom w poprzednich sezonach. The Reds stali się liderem w wyścigu o podpis piłkarza, wyprzedzając Bayern oraz Arsenal. W pewnym momencie wydawało się, że sprawa przenosin Hiszpana na Anfield jest już przesądzona. Jednak najnowsze doniesienia zupełnie temu zaprzeczają.

Dziennikarze portalu Relevo poinformowali, że Martin Zubimendi nie ma zamiaru opuszczać aktualnego klubu. Mistrz Europy miał przekazać swoją decyzję działaczom The Reds w poniedziałkowy wieczór, 12 sierpnia. W ten sposób piłkarz rozwiał wszelkie wątpliwości i jest jednym z niewielu zawodników, którzy potrafili odmówić tak wielkim markom jak: Bayern, Arsenal oraz Liverpool.

Zubimendi ma teraz podpisać nowy kontrakt z Realem Sociedad. Docelowo umowa zatrzyma piłkarza do 2027 roku, choć można się domyślać, że w międzyczasie pojawią się kolejne oferty. Pytanie tylko, na jaką klauzulę wykupu zdecydują się obie strony. Na pewno będzie to więcej, niż dotychczasowe 60 milionów euro.

W tej sytuacji Liverpool prawdopodobnie nie zdecyduje się na poszukiwania kolejnego kandydata do środka pola. Arne Slot będzie miał do dyspozycji w linii pomocy sześciu zawodników. Są to: Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Dominik Szoboszlai i Trent Alexander-Arnold.

Czytaj dalej: Liverpool chce gwiazdę Realu Madryt. Ma zastąpić Salaha