Pressfocus Na zdjęciu: Wout Faes

Wesley Fofana został już oficjalnie zawodnikiem Chelsea Londyn, a Leicester pracuje nad sprowadzeniem jego następcy. Lisy do tej roli ostatecznie wytypowały Wouta Faesa ze Stade de Reims. 24-latek ma kosztować Lisy 20 milionów euro.

Wesley Fofana opuścił Leicester na rzecz Chelsea za 88 milionów euro, stając się tym samym najdroższym obrońcą w historii

Na jego miejsce Lisy chcą sprowadzić stopera ze Stade de Reims – Wouta Faesa

Belg osiągnął już porozumienie z nowym pracodawcą, a Lisy mają w najbliższym czasie ogłosić jego transfer

Faes pierwszym gotówkowym transferem Leicester w tym okienku

Saga związana z transferem Wesleya Fofany do Chelsea Londyn trwała stosunkowo długo. Miało to związek z rosnącymi wciąż wymaganiami finansowymi Leicester, który nie chciał pozbywać się utalentowanego defensora zbyt tanio. Ostatecznie obie strony porozumiały się na kwotę ok. 88 milionów euro. W środę The Blues poinformowali już oficjalnie o pozyskaniu Francuza.

Po odejściu Fofany w obronie Lisów powstała potężna luka, którą klub za wszelką cenę jeszcze przed końcem letniego okienka transferowego postara się wypełnić. Rozważano kilka kandydatur, w tym Jeana-Claira Todibo, ale ostatecznie klub zdecydował się na transfer Wouta Faesa ze Stade de Reims. Belg ma kosztować Leicester 20 milionów euro, a według dziennikarzy L’Equipe wszystko zostało już uzgodnione.

W ubiegłym sezonie 24-latek rozegrał 39 meczów, w których udało mu się aż czterokrotnie trafić do siatki. Sztabowi szkoleniowemu Leicester zaimponowały przede wszystkim jego bardzo dobre warunki fizyczne, a do tego bogate doświadczenie, także na szczeblu reprezentacyjnym. Faes rozegrał wiele spotkań dla młodzieżowych reprezentacji Belgii, a w seniorskiej kadrze do tej pory wystąpił raz.

Czytaj dalej: Transfer Chelsea może pokrzyżować plan Arsenalu