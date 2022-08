Pressfocus Na zdjęciu: Youri Tielemans

Arsenal chce, aby dołączył do nich Youri Tielemans. Londyńczycy nie spełniają jednak oczekiwań Leicester. W transferze przeszkodziła dodatkowo Chelsea.

Youri Tielemans może zmienić klub

Leicester za Belga oczekuje 30 milionów funtów

Zainteresowany jest Arsenal

Leicester trzyma się swojego planu

Tego lata Leicester długo pozostawało jedynym klubem, który nie dokonał żadnego transferu. Powodem była trudna sytuacja finansowa Lisów. Dotychczas sprowadziły one jedynie Alexa Smithiesa. Wiadomo było zatem, że drużyna Brendana Rodgersa raczej nie będzie liczyła się w wyścigu o europejskie puchary. To sprawiło, że Youri Tielemans jeszcze bardziej pragnął opuścić King Power Stadium.

Belgijski pomocnik ma ambicję występowania na arenie międzynarodowej, a Leicester mu tego nie umożliwia. Lisy złożyły swojemu zawodnikowi ofertę przedłużenia kontraktu, lecz ten nie chciał z niej skorzystać. Wobec tego klub jest otwarty na sprzedaż Tielemansa, którym od wielu miesięcy interesuje się Arsenal.

O tym, że Belg może trafić do Londynu, angielskie media informowały już w zimowym oknie transferowym. Arsenal poczekał do lata, ponieważ liczył iż skorzysta z rynkowej okazji. Leicester ma bowiem przedostatnią szansę na spieniężenie Tielemansa, zanim ten trafi gdzieś za darmo. Londyńczycy nie złożyli oficjalnej oferty za 25-latka, ale były gotowe zaoferować 23 miliony funtów. To kwota poniżej oczekiwań Leicester, które konsekwentnie upiera się przy sumie 30 milionów funtów. Lisy nie zamierzają się ugiąć z ceną, ponieważ niedługo na ich konto wpłynie sporo ponad 70 milionów funtów od Chelsea, która kupiła Wesley’a Fofanę. Leicester uważa, że do końca okna transferowego po Tielemansa mogą zgłosić się trzy kluby Premier League, więc Arsenal miałby konkurencję w walce o Belga.

Czytaj także: Manchester United dogadał sprzedaż wychowanka