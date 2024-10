FC Barcelona o gwiazdę Ligue 1 powalczy z klubami z Serie A

FC Barcelona wygląda na to, że będzie miała nowych rywali w walce o pozyskanie Jonathana Davida z Lille. Informacje na ten temat przekazał serwis CalcioMercato.com.

Inter Mediolan i Juventus też zabiegają o Jonathana Davida

FC Barcelona jeszcze niedawno wydawała się głównym faworytem do pozyskania Jonathana Davida z Lille. Reprezentant Kanady ma kontrakt ważny z klubem do końca czerwca 2025 roku. Niemniej im bliżej końca umowy zawodnika, tym częściej pojawiają się nowi chętni na jego usługi. Ciekawe informacje przekazał serwis CalcioMercato.com.

Źródło daje do zrozumienia, że Juventus podjął konkretne działania w sprawie pozyskania Davida. Klub z Turynu nawiązał kontakt z agentami piłkarza, aby poznać szczegóły dotyczące kosztów ewentualnej transakcji i opłat za transfer. Ciekawe jest natomiast to, że napastnik miał wykazywać zainteresowanie dołączeniem do jednego z gigantów Serie A.

Duże zainteresowanie napastnikiem Lille

CalcioMercato.com jednocześnie ujawnia, że nie tylko Juventus myśli o pozyskaniu piłkarza Lille. Inter Mediolan także ma na swoim celowniku jednego z wyróżniających się graczy ligi francuskiej.

Wcześniej natomiast Barca widziała w Davidzie idealnego następcę dla Roberta Lewandowskiego. Katalończycy nie ukrywają tego, że rozglądają się za nowym napastnikiem, mając na uwadze to, że reprezentant Polski ma już 36 lat.

56-krotny reprezentant Kanady jest dzisiaj wyceniany na 45 milionów euro. W tym sezonie David wystąpił jak na razie w 12 spotkaniach, notując w nich osiem trafień i dwie asysty.

