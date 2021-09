Rummenigge wyjawił, jak Bayern odwiódł Lewego od transferu

Przez lata powtarzała się plotka, łącząca Roberta Lewandowskiego z Realem Madryt. Po wtorkowym starciu Barcelony z Bayernem Monachium (0:3), były prezes zarządu Die Roten, Karl-Heinz Rummenigge, wyjawił, jak niemiecki klub odwiódł Polaka od przenosin.

Rummenigge skomentował wysokie zwycięstwo Bayernu Monachium w Barcelonie

Wypowiedział się także na temat “flirtu” Lewandowskiego z Realem Madryt i wyjawił, jak Bawarczycy nakłonili Polaka do pozostania w Niemczech

“Barcelona bez Messiego straciła duszę”

Barcelona doznała kolejnego kompromitującego wieczoru we wtorek, gdy pokonał ją Bayern Monachium (0:3). Spotkanie krótko skomentował były prezes zarządu Die Roten.

– Bayern zagrał niesamowicie. W pełni zasłużył na zwycięstwo. Za szybko, by mówić o faworytach Ligi Mistrzów, to dopiero początek fazy grupowej – ocenił Karl-Heinz Rummenigge. – Spójrz na ten zespół [Barcelonę – przyp. PP], jak prezentował się taktycznie. Wraz z Messim, wyrwano mu duszę. Barcelona stoi przed trudnymi czasami. Liga hiszpańska przez tę sprzedaż strzeliła sobie bramkę samobójczą. Przejście Messiego do Bayernu było niemożliwe – dodał Niemiec.

“Lewy flirtował z Realem, ale odwiedliśmy go od tego pomysłu”

W następnej części wywiadu Rummenigge wypowiadał się na temat napastników.

– Mając Lewandowskiego, masz najlepszego napastnika na świecie. Haaland jest obecnie drugi. Myślę, że Bayernowi zależy, by Polak został w klubie dłużej niż do 2023 roku. Norweg to inwestycja. Nie wydaje mi się, by przeszedł do Liverpoolu, ale nie wykluczałbym też Realu Madryt. Może latem sprowadzą zarówno Mbappe, jak i Haalanda – pochwalił polskiego napastnika Rummenigge. – Lewy to maszyna do zdobywania goli! Wcześniej flirtował z Realem Madryt, ale zawsze mu mówiliśmy: w Monachium też możesz wygrać Ligę Mistrzów – wyjawił 65-latek. Jak się okazało, w klubie mieli rację. Lewandowski podniósł puchar Ligi Mistrzów w 2020 roku, a później został uznany najlepszym zawodnikiem w Europie.

W tej samej wypowiedzi Rummenigge pochwalił Thomasa Muellera i wykazał swe uznanie dla formy fizycznej Cristiano Ronaldo.

Przypomnijmy, że Niemiec miał pozostać prezesem zarządu Bayernu Monachium do końca bieżącego roku. Die Roten pożegnali się jednak z 65-latkiem już w czerwcu.

