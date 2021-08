W dniu rozegrania meczu o Superpuchar Niemiec i pierwszych spotkań IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów jednocześnie wciąż trwa letnie okienko transferowe. W poniedziałek informacją dnia było dopięcie szczegółów dotyczących zmiany barw klubowych przez Tammy’ego Abrahama. Dzisiaj będziemy serwować swoim czytelnikom kolejne wieści z mercato. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo, z tego, co dzieje się na rynku transferowym.

Zobacz także:

Draxler pożegna PSG? Bayer zainteresowany Niemcem | Tottenham nie odpuszcza. Kane zgłoszony do pucharów | Lech pobił transferowy rekord. Iworyjskie wzmocnienie z Czech