Adriel Ba Loua już wkrótce wzmocni Lecha Poznań. Kolejorz poinformował w poniedziałek o podpisaniu czteroletniego kontraktu z Iworyjczykiem, który do stolicy Wielkopolski przeniesie się na zasadzie definitywnego transferu z Viktorii Pilzno.

Adriel Ba Loua podpisał w poniedziałek kontrakt z Lechem Poznań. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 roku

Iworyjczyk stanie się najdroższym zawodnikiem w historii Kolejorza, który zapłaci za niego Viktorii Pilzno 1,2 miliona euro

Ba Loua do dyspozycji trenera Macieja Skorży będzie dopiero podczas przerwy na mecze reprezentacji. Wcześniej pomoże swojemu dotychczasowemu klubowi w meczach eliminacji do Ligi Konferencji Europy

Ariel Ba Loua nowym zawodnikiem Lecha Poznań

23-letni zawodnik pomyślnie przeszedł badania medyczne i w poniedziałek podpisał z Lechem Poznań umowę do 30 czerwca 2025 roku. Jak poinformował portal interia.pl Kolejorz zapłaci za niego 1,2 miliona euro, co sprawia, że Ba Loua jest najdroższym zawodnikiem w historii klubu.

Na pierwszy występ Iworyjczyka w Lechu kibice tego klubu będą musieli jeszcze poczekać, bowiem oba kluby doszły do porozumienia, że piłkarz wystąpi jeszcze w barwach Viktorii w meczach eliminacji do Ligi Konferencji Europy. – To był warunek czeskiego klubu, sytuacja jest podobna do tej sprzed dwóch lat, kiedy trafiał do nas Lubo Satka. Adriel będzie z nami od przerwy reprezentacyjnej – powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań Tomasz Rząsa, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Adrielem interesowaliśmy się od dwóch lat, latem ubiegłego roku chcieliśmy go pozyskać z Karviny, ale wówczas wybrał Viktorię Pilzno. Pozyskanie skrzydłowego było dla nas priorytetem w tym okienku transferowym i Ba Loua znajdował się na wąskiej liście 3-4 graczy, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Z Viktorią negocjowaliśmy już w maju i czerwcu, ale wówczas nie była zainteresowana. Mogę powiedzieć, że negocjacje nabrały tempa nieco ponad tydzień temu i dziś podpisaliśmy czteroletni kontrakt z Adrielem – dodał Rząsa.

lechpoznan.pl/fot. Przemysława Szyszka

Ba Loua w zespole Viktorii Pilzno występował przez ostatni rok. W sierpniu 2020 roku dołączył do niego za niespełna 900 tysięcy euro z MFK Karvina. W drużynie z Pilzna rozegrał do tej pory 46 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dziewięć goli i sześć razy asystując. Wcześniej na swoje konto zapisał 57 spotkań, cztery gole i 18 asyst w drużynie Karviny.

W przeszłości Ba Loua, który jest wychowankiem ASEC Mimosas i miał również epizod w drugiej drużynie Lille OSC, z powodzeniem występował w duńskim Velje BK.

Zobacz także: Piłkarz Lecha może trafić do Włoch