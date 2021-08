Romelu Lukaku wylądował w Lodnynie i po siedmiu latach wrócił na Stamford Bridge. Belg kosztował The Blues 115 mln funtów, czym pobił ostatni rekord należący do transferu Jacka Grealisha. Nadal niepewny swojej przyszłości jest Harry Kane, o którego do ostatniego dnia sierpnia będzie walczył Manchester City. Czy w najbliższym czasie będziemy świadkami kolejnego hitowego zakupu w Anglii? W tym miejscu znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje płynące z rynku transferowego.

