FC Barcelona rozważa pozyskanie Leroya Sane, którego kontrakt z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku - podaje Matteo Moretto na łamach portalu Relevo.com. Skrzydłowy może więc być do wzięcia za darmo.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta - prezydent Barcelony

Leroy Sane trafił na radar Barcelony

Kontrakt Leroya Sane z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. W tym momencie nie wiadomo, czy strony zwiążą się nową umową. Gdyby skrzydłowemu nie udało się osiągnąć porozumienia z bawarskim klubem, to 28-latek na pewno nie będzie narzekał na brak zainteresowania. W takim przypadku 65-krotny reprezentant Niemiec będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu, a to byłaby nie lada okazja na rynku.

Prawy napastnik od jakiegoś czasu jest łączony z powrotem do Premier League, jednak angielscy potentaci będą musieli zmierzyć się z konkurencją. Sytuację Leroya Sane bacznie monitoruje bowiem również FC Barcelona – poinformował Matteo Moretto na łamach hiszpańskiego serwisu “Relevo.com”. Duma Katalonii ma problemy finansowe, dlatego planuje pozyskiwać wolnych agentów, a w ten schemat wpisuje się niemiecki skrzydłowy.

Etatowy reprezentant Niemiec z powodzeniem występuje w barwach Bayernu Monachium od lipca 2020 roku, gdy przeniósł się na Allianz Arenę za 49 milionów euro z Manchesteru City. Wcześniej atakujący przywdziewał koszulkę Schalke 04 Gelsenkirchen, skąd wypłynął na szerokie piłkarskie wody. Leroy Sane największe sukcesy święcił w stolicy Bawarii – trzykrotnie został mistrzem Bundesligi oraz dwa razy wygrał Superpuchar Niemiec.

Niemiecki gwiazdor w koszulce bawarskiego giganta rozegrał łącznie 179 meczów, zdobył 49 bramek i zaliczył 50 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 70 mln euro.