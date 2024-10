PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Pau Torres na celowniku Manchesteru United

W najbliższym czasie w Manchesterze United szykują się wielkie zmiany. Nie wiadomo, czy posadę zachowa Erik ten Hag, pod wodzą którego zespół Czerwonych Diabłów kompletnie nie spełnia oczekiwań. Przyszłość holenderskiego szkoleniowca zostanie przedyskutowana w przyszłym tygodniu. Ponadto klub z Old Trafford musi również przygotować się na odejścia zawodników, którym po trwającym sezonie wygasają kontrakty.

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to z Manchesteru United odejdą m.in. Harry Maguire, Jonny Evans oraz Victor Lindelof, których umową obowiązują tylko do 30 czerwca 2025 roku. Dlatego angielski gigant rozgląda się już za potencjalnymi następcami tych piłkarzy. Wydaje się, że na Old Trafford trafi minimum dwóch nowych stoperów.

Według hiszpańskiego serwisu “Fichajes.net” uwagę Czerwonych Diabłów przykuł Pau Torres, który na co dzień występuje w barwach Aston Villi. Manchester United podobno jest gotowy zaoferować za hiszpańskiego obrońcę ponad 40 milionów funtów. Wydaje się, że to byłaby uczciwa oferta, którą na pewno przeanalizowaliby włodarze Lwów.

24-krotny reprezentant Hiszpanii z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Lwów od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Villa Park za 33 miliony euro z Villarrealu. 27-letni defensor na boiskach Premier League rozegrał łącznie 36 meczów i strzelił 2 gole.