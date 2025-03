Liverpool szykuje się na odejście Salaha? Znany skrzydłowy na celowniku

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Leroy Sane łączony z Liverpoolem. Wróci do Premier League?

Kontrakt Mohameda Salaha z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Choć strony prowadzą rozmowy w sprawie przedłużenia umowy, to póki co nie osiągnięto porozumienia. Z tego powodu włodarze The Reds muszą bacznie monitorować rynek transferowy w poszukiwaniu sukcesora egipskiego gwiazdora, na wypadek gdyby 32-latek ostatecznie zmienił otoczenie. Jak podaje hiszpański serwis “Fichajes.net”, najnowszym kandydatem na następcę skrzydłowego jest Leroy Sane.

67-krotny reprezentant Niemiec znajduje się w identycznej sytuacji, co wspomniany wyżej Mohamed Salah, którego docelowo miałby zastąpić. Kontrakt 29-latka z Bayernem Monachium jest ważny do końca aktualnego sezonu, więc może być on dostępny na rynku na podstawie wolnego transferu. Liverpool uważa, że ewentualne sprowadzenie piłkarza tej klasy bez kwoty odstępnego jest nie lada okazją, dlatego angielscy działacze skierowali swój wzrok właśnie na mierzącego 183 centymetry zawodnika.

Leroy Sane, który w ostatnim czasie był łączony także z Arsenalem, występuje w barwach lidera Bundesligi od lipca 2020 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę za 49 milionów euro z Manchesteru City. Wcześniej skrzydłowy przywdziewał koszulkę Schalke 04 Gelsenkirchen, którego jest wychowankiem. Niemiecki gwiazdor w trykocie bawarskiego zespołu rozegrał łącznie 209 meczów, zdobył 56 bramek i zaliczył 50 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na około 45 milionów euro.