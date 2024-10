Leroy Sane jest kuszony przez europejskich gigantów, ponieważ jego kontrakt z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do końca sezonu. Według stacji Sky Sports Manchester United to jeden z klubów zainteresowanych pozyskaniem skrzydłowego.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Manchester United zagiął parol na Leroya Sane

Przyszłość Leroya Sane stoi pod dużym znakiem zapytania, a ma to związek z wygasającym kontraktem piłkarza. Przypomnijmy, że umowa skrzydłowego z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku.

Prawdopodobne jest więc odejście zawodnika na zasadzie wolnego transferu. W tej sprawie pojawiają się jednak sprzeczne informacje – jedne źródła sugerują, że Leroy Sane może zostać na Allianz Arenie, a inne wręcz przeciwnie.

Zdaniem stacji telewizyjnej “Sky Sports” 65-krotny reprezentant Niemiec ma opcję powrotu do Premier League podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 28-latek był dotychczas łączony głównie z Arsenalem, Liverpoolem oraz Newcastle United, a najnowsze wieści mówią o dołączeniu Manchesteru United do wyścigu o podpis gwiazdy.

Czerwone Diabły zawodzą na początku tego sezonu i szukają wzmocnień, by w następnej kampanii walczyć o najwyższe cele. Gdyby Leroy Sane zdecydował się na przeprowadzkę na Old Trafford, to bylibyśmy świadkami nieco kontrowersyjnego transferu. W przeszłości skrzydłowy grał bowiem w innej części miasta, a mianowicie dla Manchesteru City.

Niemiecki gwiazdor w koszulce Bayernu Monachium rozegrał łącznie 179 meczów, zdobył 49 bramek i zaliczył 50 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia wychowanka FC Schalke 04 Gelsenkirchen na kwotę oscylującą w granicach 70 milionów euro.