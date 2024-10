Tottenham wytypował następcę Sona. Zaskakujący kandydat

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Heung-Min Son

Hakon Arnar Haraldsson przymierzany do Tottenhamu Hotspur

Kontrakt Heung-Min Sona z Tottenhamem Hotspur obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Przyszłość 128-krotnego reprezentanta Korei Południowej stoi więc pod dużym znakiem zapytania. Jeśli strony ostatecznie nie uzgodnią nowej umowy, to 32-letni skrzydłowy będzie mógł dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Taki stan rzeczy zmusza włodarzy Kogutów do poszukiwań ewentualnego następcy gwiazdora.

Jak donosi brytyjski serwis “Football Transfers”, skauci londyńskiego zespołu bacznie monitorują postępy Hakona Arnara Haraldssona, który w przyszłości mógłby zastąpić Heung-Min Sona na Tottenham Hotspur Stadium. 21-letni atakujący od lipca 2023 roku z powodzeniem występuje w barwach Lille, do którego przeprowadził się za 15 milionów euro z duńskiej Kopenhagi.

Lewy napastnik aktualnie pauzuje z powodu poważnej kontuzji, ale zdążył już pokazać się z bardzo dobrej strony na francuskich boiskach. Dotychczasowy bilans 19-krotnego reprezentanta Islandii w drużynie Mastifów wygląda następująco – 45 meczów, 5 bramek i 8 asyst. Mierzący 178 centymetrów skrzydłowy uchodzi za wielki talent, co nie umknęło uwadze Tottenhamu Hotspur.

Sytuację Hakona Arnara Haraldssona podobno obserwuje także inny zespół Premier League – Crystal Palace. Wartość rynkowa młodzieńca wynosi około 10 milionów euro.