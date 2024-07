Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Leo Ostigard

Oficjalnie: Leo Ostigard wzmocnił Stade Rennes

Kariera Leo Ostigarda nabrała rozpędu, kiedy trafił na włoskie boiska. Norweg po dość przeciętnym okresie na Wyspach Brytyjskich trafił do Genoi. Półroczna przygoda defensora na Stadio Luigi Ferraris była bardzo udana, przez co sięgnęło po niego SSC Napoli. Co prawda, 24-latek był głównie zmiennikiem w zespole „Azzurrich”, ale przez dwa sezony zaliczył wiele świetnych występów.

W ostatnich dniach obiegła informacja w mediach, że Leo Ostigard nie będzie dłużej reprezentował barw SSC Napoli. Wieści zostały potwierdzone już we wtorek. Stade Rennes za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej zakomunikowało, że udało im się pozyskać reprezentanta Norwegii.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że transfer Leo Ostigarda kosztował francuski zespół 7 milionów euro. Zawodnik natomiast związał się z nowym pracodawcą trzyletnim kontraktem. W umowie widnieje również zapis, który umożliwia przedłużenie współpracy o kolejne 12 miesięcy.

Leo Ostigard w minionej kampanii rozegrał 32 spotkania w koszulce SSC Napoli. Reprezentant Norwegii zdołał w tym czasie dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Jedno trafienie nawet miało miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Zdołał tego dokonać w rywalizacji przeciwko Realowi Madryt.

