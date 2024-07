Chelsea ma plan na hitowy transfer. Wykorzysta Lukaku

Chelsea chce wzmocnić siłę ataku, a jednocześnie pozbyć się Romelu Lukaku. The Blues mają pomysł na sprowadzenie gwiazdy do swojego składu, informuje Ben Jacobs.

sportpix / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku pozwoli Chelsea pozyskać gwiazdę?

Chelsea marzy o transferze Victora Osimhena, ale bez wątpienia nie zamierza płacić 120 milionów euro klauzuli odstępnego. The Blues chcą negocjować z Napoli, jednak Aurelio De Laurentiis to niezwykle wymagający przeciwnik. Właściciel Partenopeich niechętnie patrzy na sprzedaż Nigeryjczyka za kwotę niższą, niż wcześniej ustalona.

Jednak londyńczycy mają pomysł na pozyskanie napastnika. W tę transakcję chcą włączyć Romelu Lukaku. Reprezentant Belgii porozumiał się już z Napoli i zaakceptował trzyletni kontrakt. To wymagało od niego obniżki wymagań finansowych. Teraz czas na odpowiedź ekipy ze Stadio Diego Armando Maradona, która musi zgodzić się na włączenie 31-latka w transfer Osimhena.

Jedną z opcji pozostaje także wypożyczenie z opcją wykupu. Jeżeli Chelsea awansuje do Ligi Mistrzów, Victor Osimhen będzie musiał zostać wykupiony przez The Blues. Jednak jeżeli stołeczna ekipa nie zdoła wywalczyć kwalifikacji do elitarnych rozgrywek, warunki porozumienia będą renegocjowane.