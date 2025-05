Leo Messi zmieni barwy klubowe? Niespodziewane informacje

Leo Messi wciąż nie doszedł do porozumienia z Interem Miami w sprawie nowego kontraktu. Odejście 37-letniego Argentyńczyka z amerykańskiego klubu jest możliwym scenariuszem - podaje Jose Armando z portalu Deporte Total.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami przedłuży kontrakt z Messim? Nie ma porozumienia

Jeszcze niedawno wydawało się, że Leo Messi lada moment zwiąże się nowym kontraktem z Interem Miami, gdzie spędzi ostatnie lata swojej niezwykle bogatej kariery. W tym momencie taki scenariusz nie jest jednak pewny – dowiedział się Jose Armando z amerykańskiego portalu „Deporte Total”. Strony nie znalazły bowiem porozumienia, pomimo wielotygodniowych rozmów. Cała sprawa może więc zakończyć się zmianą otoczenia przez ośmiokrotnego zdobywcę Złotej Piłki.

Obecna umowa 191-krotnego reprezentanta Argentyny z zespołem Major League Soccer obowiązuje tylko do 31 grudnia 2025 roku. Nie wiadomo, gdzie mistrz świata miałby kontynuować swoją karierę. Powrót weterana na Stary Kontynent jest bardzo mało prawdopodobną opcją. Co prawda, hiszpańskie media często łączą Leo Messiego z sentymentalną przeprowadzką do Barcelony, ale aktualnie takowy ruch nie miałby sensu zarówno dla zawodnika, jak i katalońskiego klubu.

Zdaniem prasy chrapkę na zakontraktowanie argentyńskiego gwiazdora mają inne ekipy ze Stanów Zjednoczonych oraz zamożne kluby z Arabii Saudyjskiej, które już wcześniej składały mu astronomiczne oferty. Czas pokaże, czy legendarny piłkarz ostatecznie przedłuży umowę z Interem Miami. Jeśli nie, to na pewno nie będzie narzekał na brak propozycji. Leo Messi w koszule drużyny Flamingów rozegrał łącznie 53 spotkania, zdobył 43 bramki i zaliczył 21 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.