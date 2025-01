Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ernest Muci

Ernest Muci na celowniku Chelsea. Legia zarobi miliony?

Ernest Muci w lutym 2024 roku odszedł z Legii Warszawa do tureckiego Besiktasu za rekordowe 10 milionów euro i tym samym stał się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii stołecznego klubu. Na dodatek Legioniści zapewnili sobie w umowie 10% od kolejnej sprzedaży.

Jak się okazuje, był to naprawdę rozsądny ruch ze strony kierownictwa Legii Warszawa. Ernest Muci notuje dobre występy na tureckich boiskach i regularnie zwraca uwagę klubów z czołowych lig w Europie. Według ustaleń profilu Kartalisthaber, który jest poświęcony Besiktasowi, Albańczyk znalazł się na radarze Chelsea. Ponoć wysłannicy The Blues byli obecni na meczu tureckiego zespołu z Athletikiem Bilbao (4:1).

WIDEO: Dar z niebios dla polskiej piłki

W obecnym sezonie Muci rozegrał łącznie 23 mecze, zdobył w nich pięć bramek i zanotował dwie asysty. Jego dorobek mógłby być nieco lepszy gdyby nie kontuzja uda, która wyeliminowała go z kilku meczów na przełomie listopada i grudnia.

Albański napastnik jest wyceniany przez Transfermarkt na około 12 milionów euro. Biorąc pod uwagę, że ma kontrakt do 2027 roku, to kwota transferu zapewne wyniesie znacznie więcej i może oscylować w granicach 15-20 milionów euro. Przy takim scenariuszu Legia mogłaby zarobić mniej więcej od 6 do 8 milionów zł.