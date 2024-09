Legia Warszawa szykuje się na wielką sprzedaż. Już szuka następcy

Maciej Gillert / Alam Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Legia chce sprzedać Kacpra Tobiasza

Legia Warszawa chciałaby ponownie zasilić klubową kasę poprzez sprzedaż ważnego zawodnika. W niedawnej przeszłości stołeczna ekipa sporo zarobiła na transferze Ernesta Muciego. Albańczyk odszedł za rekordowe dla warszawian 10 milionów euro. Teraz Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legionistów, wytypował kolejnego piłkarza, który regularnymi występami ma zapracować na transfer do lepszego klubu.

Najnowsze informacje na temat planów Legii Warszawa w programie “Tętno Piłki” na kanale Goal.pl wyjawił Kuba Majewski. Według niego klub szykuje się na sprzedaż Kacpra Tobiasza, licząc na naprawdę solidny zarobek.

– Legia chce sprzedać Kacpra Tobiasza za jakieś fajne pieniądze. Z tego, co słyszałem, to poszukiwany jest doświadczony golkiper. Wszystko po to, by młodsi mogli się rozwijać. Coś na wzór Artura Boruca – powiedział na kanale Goal.pl.

Zapewne Kacper Tobiasz jest szykowany do regularnej gry w europejskich pucharach. W ten sposób najłatwiej jest przyciągnąć uwagę znaczących klubów. Problemem są jednak wahania formy golkipera, o których również wspomniał Kuba Majewski. Jeśli 21-latek nie spełni oczekiwań, to może poważnie skomplikować plany Legii – taka sytuacja miała w ubiegłym sezonie, gdy Kosta Runjaić odesłał Tobiasza do drużyny rezerw.

