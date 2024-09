Legia nie ułatwia sprawy Slovanowi, transfer się oddala

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Blaz Kramer

Blaz Kramer a transfer do Slovana Bratysława

Legia Warszawa w tej kampanii ma walczyć w PKO BP Ekstraklasie o odzyskanie po trzech latach mistrzowskiego tytułu. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że Wojskowi o zrealizowanie celu będę musieli rywalizować już bez jednego ze swoich kluczowych graczy.

Wiadomo od kilku dni, że Blaz Kramer znalazł się na celowniku Slovana Bratysława, przygotowującego się do gry w Lidze Mistrzów. Tymczasem dziennikarz Tomas Kotlarik z RTVS dał do zrozumienia na platformie X, że transakcja stanęła pod znakiem zapytania. Wpływ na to mają mieć zwiększone oczekiwania finansowe przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy, co jest trudnym wyzwaniem dla klubu ze Słowacji.

Kramer to 28-letni Słoweniec, który trafił do Legii latem 2022 roku z FC Zurich na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej występował w drugiej drużynie Wolfsburga czy NK Aluminij oraz Sampion Celje. Piłkarz ma też na swoim koncie pięć występów w reprezentacji Słowenii.

Tego lata wydawało się, że Krmaer odejdzie z Legii. Niemniej ostatnia eksplozja skuteczności u piłkarza, który w 11 spotkaniach zdobył pięć bramek i cztery asysty, sprawiła, że transfer nie jest już tak blisko, jak mogło się wydawać. Kramer ma kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast w wysokości pół miliona euro.

