Liverpool planuje wzmocnienia na letnie okienko transferowe

Jednym z priorytetów jest pozyskanie nowego pomocnika

Michael Owen doradza, aby The Reds ściągnęli Declana Rice’a

Na kogo postawią wicemistrzowie Anglii?

Obecny sezon dobitnie pokazuje, że w Liverpoolu konieczna jest prawdziwa rewolucja. Na jej czele stanie oczywiście Jurgen Klopp, który nie zamierza rozstawać się z klubem. Jednym z priorytetów jest pozyskanie przynajmniej jednego środkowego pomocnika. The Reds długo pozostawali w walce o Jude Bellinghama, lecz ostatecznie odpuścili z uwagi na finansowe ograniczenia.

Na celowniku pojawił się szereg innych kandydatów. Legenda klubu, Michael Owen, przekonuje, że Liverpool powinien sięgnąć po Declana Rice’a. Reprezentant Anglii na pewno pożegna się latem z West Hamem United, gdyż chce trafić do ekipy z ligowej czołówki. Oprócz wicemistrzów Anglii, powalczą o niego między innymi Manchester United, Arsenal czy Chelsea.

– Pomoc Liverpoolu się starzeje, być może klubowi potrzeba więcej inwestycji w skład, brakuje pewności siebie, kontuzje również odegrały swoją rolę. Potrzebują świeżej krwi w środku pola. Młodego, wybieganego pomocnika. Tacy zawodnicy jak Thiago, Henderson, Milner i Fabinho nie będą wiecznie decydować o sile tej formacji. Każdy z nich wchodzi w końcowy etap swojej kariery.

– Liverpool potrzebuje wzmocnień linii pomocy, lecz Jurgen Klopp nie jest przecież ślepy. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wie co należy poprawić i zrobi to. Myślę, że Declan mógłby z marszu wpłynąć na grę drużyny. Liverpoolowi przydałby się gość o jego charakterystyce. Sądzę, że znalazłby miejsce w składzie każdego czołowego zespołu w Premier League. Uważam, że West Ham spróbuje zarobić na nim latem pieniądze. Nie dadzą rady dłużej utrzymać go w drużynie – analizuje Owen.

