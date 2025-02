Lech wypożycza Hoffmanna. Kierunek Norwegia [NOWE INFORMACJE]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Ian Hoffmann

Lech czyści kadrę

Tej zimy pojawił się w klubie nowy defensywny pomocnik i napastnik, ale są też odejścia, głównie na wypożyczenia. Kolejnym zawodnikiem, który na tej zasadzie (chwilowo) żegna się z Lechem jest Ian Hoffmann, który długo, jak widać, w Lechu miejsca nie zagrzał. Piłkarz z amerykańskim obywatelstwem przeniesie się do norweskiego klubu Kristiansund.

Informację jako pierwszy podał norweski dziennikarz Stian Andre de Wahl. Goal.pl potwierdził we własnych źródłach, że tak dokładnie jest. Sprawa jest przesądzona, wczoraj trwało dogrywanie ostatnich szczegółów. Zawodnik jest jeszcze w Poznaniu, ale lada moment dołączy do nowego pracodawcy.



Hoffmann to prawy obrońca, który do Lecha trafił z norweskiego klubu Moss. Umowa z poznańskim klubem obowiązuje go do lata 2027 z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Z naszych najnowszych informacji wynika, że Hoffmann jutro uda się na testy medyczne do nowego pracodawcy.