Lech Poznań sprzedał wielki talent! Dołączy do Torino

Igor Brzyski został nowym piłkarzem Torino. Wychowanek Lecha Poznań zmienił barwy klubowe w ostatni dzień zimowego okna transferowego. Kontrakt z klubem podpisał do czerwca 2027 roku.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Igor Brzyski nowym zawodnikiem Torino

Igor Brzyski, czyli wychowanek Lecha Poznań zdecydował się na pierwszy zagraniczny transfer. Swoją przygodę z futbolem 17-letni pomocnik będzie kontynuował we Włoszech, a konkretnie w Torino. Granata za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej poinformowała o pozyskaniu utalentowanego piłkarza.

O tym, że Brzyski opuści Lech Poznań wiadomo było od dłuższego czasu. Kilka dni temu pisaliśmy, że w kolejce po reprezentanta Polski ustawiło się kilka klubów z Serie A oraz Arsenal. Ostatecznie wybór padł na drużynę z Turynu, z którą nastolatek związał się kontraktem do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Lech Poznań – podsumowanie rundy jesiennej

Według medialnych doniesień Lech na sprzedaży Brzyskiego zarobi ok. 40-60 tysięcy euro. Do tego Kolejorz może liczyć na wysoki ekwiwalent. Uczestnik młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy na początku dołączy do zespołu juniorskiego, gdzie będzie występował na boiskach Primavery.

Brzyski, choć w pierwszej drużynie Lecha nie miał okazji zadebiutować, to zbierał doświadczenie w trzecioligowych rezerwach. W tym sezonie rozegrał 14 spotkań w lidze, w których zanotował jedną asystę. Do tego dołożył także 2 występy w Pucharze Polski.

W Torino nowym trenerem Brzyskiego będzie Włoch – Felice Tufano. Na chwilę obecną młody zespół Granaty zajmuje 8. miejsce w Primaverze. W najbliższych tygodniach drużyna Polaka zmierzy się z Cremonese i Genoą.