Lech Poznań sprowadzi swojego byłego zawodnika? To może być hit transferowy

Karol Linetty łączony z powrotem do Ekstraklasy

Lech Poznań przez długi czas utrzymywał się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy, jednak w końcówce sezonu spadł na drugie miejsce. Zespół Nielsa Frederiksena traci obecnie trzy punkty do Rakowa Częstochowa. Jak poinformował Damian Smyk na łamach Goal.pl, na radarze Kolejorza znalazł się Mariusz Fornalczyk, który wyróżnia się dobrą formą w barwach Korony Kielce.

Nowe informacje na temat potencjalnych ruchów transferowych Lecha przekazał portal Calciomercato.com. Według doniesień włoskiego serwisu, Karol Linetty znajduje się na radarze Kolejorza. Coraz częściej pojawiają się też spekulacje o możliwym powrocie pomocnika do Ekstraklasy. Zawodnik wzbudza również zainteresowanie kilku klubów Serie A.

Linetty jest związany umową z Torino do końca obecnego sezonu. W Lechu 30-latek występował do 2016 roku, kiedy to przeniósł się do Sampdorii za 7,5 miliona euro. Klub z Turynu już pogodził się z odejściem Polaka. W ostatnich miesiącach stracił miejsce w składzie i przestał być brany pod uwagę przez trenera Paolo Vanoliego. Jeszcze jesienią Linetty występował w podstawowym składzie, a nawet pełnił rolę kapitana.

Torino już zimą próbowało sprzedać Linettego, wyceniając na około milion euro. Jednak zainteresowane kluby wolały poczekać do lata, licząc na możliwość pozyskania za darmo. W bieżącym sezonie 47-krotny reprezentant Polski rozegrał 27 spotkań i raz wpisał się na listę strzelców.