PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński od przyszłego sezonu będzie zawodnikiem niemieckiego Wolfsburga. Do klubu Bundesligi przeniesie się na zasadzie definitywnego transferu z Lecha Poznań. Kwota transferu będzie ośmiocyfrowa.

Jakub Kamiński jest kolejnym po Kacperze Kozłowskim utalentowanym Polaku za którego zagraniczny klub zdecydował się zapłacić ogromna kwotę

19-letni pomocnik Lecha Poznań dołączy w Wolfsburgu do innego Polaka – Bartosza Białka

Do podpisania wszystkich dokumentów i finalizacji transferu powinno dojść jeszcze w niedzielę

Kamiński kolejnym Polakiem w Bundeslidze

19-letni Jakub Kamiński jest kolejnym młodym zawodnikiem po którego zdecydował się sięgnąć po zagraniczny klub. Determinacją w tej sprawie wykazali się przedstawiciele VfL Wolfsburg, którzy zdecydowali się głębiej sięgnąć do klubowej kasy, aby zagwarantować sobie usługi utalentowanego Polaka.

Jak poinformował dziennikarz Interii Sebastian Staszewski oba kluby doszły już do porozumienia w sprawie warunków transferu. Lech Poznań otrzyma za swojego piłkarza 10 milionów euro, czyli zaledwie milion euro mniej niż przy sprzedaży Jakub Modera do Brighton. Kamiński do niemieckiego klubu przeniesie się dopiero po zakończeniu sezonu.

Kamiński jeszcze w niedzielę powinien złożyć podpis pod kontraktem z Wolfsburgiem. Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca przez pięć lat, do czerwca 2027 roku.

🆕‼W ciągu kilku najbliższych godzin Jakub Kamiński ma podpisać pięcioletni kontrakt z VfL Wolfsburg. Kwota transferu wyniesie 10 mln euro, czyli tylko o milion mniej niż za Jakuba Modera. Zgodnie z wolą @LechPoznan, skrzydłowy do końca sezonu zostanie w Poznaniu. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 9, 2022

To drugi polski zawodnik, po którego Wolfsburg zdecydował się sięgnąć w ostatnim czasie. Latem 2020 roku na Volkswagen Arena za pięć milionów euro trafił napastnik Zagłębia Lubin Bartosz Białek. Do tej pory rozegrał w barwach Wilków 24 spotkania, zdobywając dwa gole. Na więcej nie pozwoliła mu kontuzja, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy.

