Lech Poznań otrzymał ofertę z Anderlechtu w zamian za sprowadzenie Filipa Marchwińskiego. Jak podaje Sacha Tavolieri ofensywny pomocnik rozważa możliwość transferu do Belgii.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Anderlecht złożył ofertę za Filipa Marchwińskiego

Lech Poznań regularnie otrzymuje zapytania z innych klubów odnośnie swoich piłkarzy. Dużym zainteresowaniem na rynku transferowym cieszą się m.in. Kristoffer Velde, Miha Blazić czy Filip Marchwiński. Najbliżej odejścia ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej wydaje się być ten ostatni. Ofensywny pomocnik od dłuższego czasu łączony jest z transferem do zagranicznego klubu. Co więcej, chrapkę na transfer 22-latka mają drużyny z Serie A oraz Bundesligi.

Ceniony dziennikarz w Belgii Sacha Tavolieri przekazał, że po Marchwińskiego zgłosił się jeden z najlepszych klubów w Belgii. Do Poznania wpłynęła oferta transferu za pomocnika, którą złożył RSC Anderlecht. Ponadto przedstawiciele zespołu z Brukseli cały czas pozostają w kontakcie z agentem piłkarza i starają się namówić go na transfer do 34-krotnego mistrza kraju. Jak przekonuje dziennikarz, Filip Marchwiński nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, aczkolwiek rozważa możliwość gry w Belgii.

Marchwiński jest wychowankiem Lecha Poznań, dla którego w seniorskim zespole występuje od sezonu 2018/2019. Łącznie dla Kolejorza rozegrał 166 spotkań, w których zdobył 28 goli i zanotował 11 asyst. Z Dumą Wielkopolski sięgnął Mistrzostwo Polski w 2022 roku.

Na swoim koncie ma również występy w reprezentacji Polski do lat 21. Z orzełkiem na piersi wystąpił w 22 meczach i strzelił jednego gola. W październiku ubiegłego roku pojawił się na zgrupowaniu dorosłej drużyny narodowej. Na powołanie Marchwińskiego zdecydował się Michał Probierz, który zna piłkarza ze wspólnej pracy w młodzieżowej kadrze.