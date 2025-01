Man Utd może przeznaczyć ponad 30 milionów na napastnika

Man Utd planuje pozyskać nowego napastnika. Tym bardziej że Ruben Amorim nie stawia na Marcusa Rashforda. Na celowniku jest Patrick Dorgu z Lecce, podaje The Athletic.

Źródło: The Athletic

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United prowadzi negocjacje z Lecce ws. Patricka Dorgu

Man Utd nie został jak na razie odmieniony pod dowództwem Rubena Amorima. W ostatnich pięciu spotkaniach w Premier League ekipa z Old Trafford zaliczyła trzy porażki, zwycięstwo i remis. To zdecydowanie nie spełnia oczekiwań kibiców i władz klubu. W związku z tym trwają prace nad poprawą jakości w zespole. Interesujące wieści przekazał The Athletic.

Źródło przekonuje, że przedstawiciele Man Utd prowadzą negocjacje w sprawie transferu z udziałem Patricka Dorgu z Lecce. Angielski klub jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać piłkarza, że może wyłożyć na transakcję ponad 30 milionów euro. Sam piłkarz jest chętny na to, aby dołączyć do Man Utd.

Jasne ma być jednak, że nie tylko przedstawiciel ligi angielskiej celuje w pozyskanie Dorgu. Napastnik jest też na liście życzeń SSC Napoli. Ponadto klub z Via del Mare ma konkretne oczekiwania w kontekście ewentualnego transferu swojego gracza. Może go sprzedać, ale pod warunkiem, że pojawi się oferta w wysokości 40 milionów euro.

Dorgu to czterokrotny reprezentant Danii, który jak na razie w tym sezonie wystąpił w 22 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich trzy bramki, a także zaliczył jedną asystę. Zanim piłkarz trafił do Lecce, to reprezentował barwy młodzieżowego zespołu FC Nordsjaelland.

